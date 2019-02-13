İstanbul'da 2 polis memuru hakkında rüşvetten soruşturma başlatıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında 451 adet işlemin incelenmesi sonucunda 126 adet sürücü belgesi iptal kaldırma işleminin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde mevcut olmadığı kaydedildi. Gerekli belgeler olmadan ve yetkili olmadığı halde iptal kaldırma işlemi yapılarak el konulan sürücü belgelerinin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.D. ve M.Ç. tarafından sahiplerine iade edildiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Haklarında 'Görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında soruşturma izni verilen şüpheli polis memurlarından M.Ç. ifadesinde, işlemleri kendisinin yapmadığını, şifresinin kullanıldığını ileri sürdü. Şüpheliler hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında ceza istendi.

M.Ç.'nin 2014'te yine aynı suçtan 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılarak 5 yıl denetim süresine tabii tutulduğu öğrenildi.