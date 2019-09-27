İstanbul'da 5.8 paniği

Depremin olduğu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı attı, ardından telefonlara sarılarak hemen yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Fakat, GSM operatörleri depremde sınıfta kaldı; hatlar kesildi, iletişim imkansız hale geldi. Okullar, hastaneler ve AVM’ler hızla tahliye edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli depremde Avcılar Merkez Camii’nin minaresi yıkıldı. Beyoğlu’nda ise bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8’lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, ‘’Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir’’ denildi. İstanbul ile birlikte Yalova, Bursa ve Kocaeli’de de dün okullar bir gün süreyle tatil edildi. Deprem üssü olan Silivri’de Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde bekletildi.

PİSTE İNİŞ YAPMAYIN

İstanbul Havalimanı’nda da kısa süreli hareketlilik yaşandı, yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerince deprem nedeniyle pisti pas geçmeleri uyarısında bulunuldu.