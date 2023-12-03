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Yaşam

İstanbul'da akılalmaz olay: Gözü dönen sürücü geri geri gelerek araçlara böyle çarptı

Beylikdüzü'nde trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücülere araçla geri geri gelerek çarpan şahıs, iki kişiyi yaralayıp kaçtı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, gözü dönen araç sürücüsü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 14:41 - Güncelleme:
İstanbul'da akılalmaz olay: Gözü dönen sürücü geri geri gelerek araçlara böyle çarptı

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Ç. (62) ve M.A. (31) isimli kişiler trafikte seyir halindeyken G.E. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Araçlarından inen A.A.Ç. ve M.A., G.E.'nin arabasının yanına gelerek camdan tartışmaya devam etti. Aracıyla ilerlemeye başlayan G.E., aniden geri geri gelerek sürücülere çarpıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay anında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü de çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araçların arasına sıkışarak yaralanan sürücülere müdahale etti. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücülerden A.A.Ç.'nin bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tartıştığı sürücülere çarpıp kaçan G.E. aynı gün evinde yakalandı. Olayla ilgili yakalanan G.E., "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermeye teşebbüs" suçlarından yürütülen emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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