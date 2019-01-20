İstanbul'da Ataşehir'de iki grup arasında çatışma çıktı: Yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın dönüştüğü kavgada silahlar çekildi.

Cadde üzerinde yaşanan silahlı kavgada Onur U., Ufuk P. ve Coşkun Ç., yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.