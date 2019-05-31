27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8411
  • 6,5404
  • 244.837
  • 90.202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul'da bayramda yağış beklenmiyor

İstanbul'da bayramda yağış beklenmiyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'da bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü Edirne, Kırklareli'de sabah ve öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya'da ise öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'daki diğer yerlerde havanın parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklıkların 25 ile 29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 30 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramın 2. ve 3. günleri ise Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu sıcaklıkların en yüksek 25 ile 30 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bayram süresince İstanbul’da yağış beklenmezken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

İşte uçan otomobil Skai

İşte uçan otomobil Skai

Bayram tatili için bazı kentlere uyarı

Bayram tatili için bazı kentlere uyarı

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için son dakika gelişmesi

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için son dakika gelişmesi

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk...

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk...

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...

Kreşte akılalmaz görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Kreşte akılalmaz görüntüler! Soruşturma başlatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Karaman'da korkutan görüntü! Vatandaşlar yaklaştırılmıyor

Karaman'da korkutan görüntü! Vatandaşlar yaklaştırılmıyor

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdi

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA