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Yaşam

İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu

İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde yoğunluk yaşandı.

AA05 Haziran 2020 Cuma 18:46 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 18:46
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 İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda özellikle Kozyatağı, Göztepe, Kadıköy, Altunizade ve TEM Ataşehir'de iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa sapağından, Mahmutbey gişelere kadar çift yönlü, O-3 bağlantı yolu İkitelli istikameti Kennedy Caddesi-Bakırköy istikameti ile Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi.

İş çıkışıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştu

İBB'nin mobil uygulaması verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 oldu.

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