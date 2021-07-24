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Yaşam

İstanbul'da feci kaza! Kamyon yolcu indiren minibüse çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolcu indiren minibüse, arkadan kamyon çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:31
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Kamyonun yolcu indiren minibüse arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan iki yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saat 20.00'da Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail Nayir'in kullandığı 34 M 2931 plakalı minibüs sürücüsü yolcularını indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdurdu. Bu sırada arkasından gelen Ahmet Yurci idaresindeki 34 PEB 66 kamyon duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulan minibüs refüje çıkarak durabildi. Minibüsünün içerisinde bulunan 2 yolcu araç içinde sıkışırken, kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

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