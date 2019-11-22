İstanbul'da fren yerine gaza basan kadın sürücü 9 metreden aşağı uçtu
Eyüpsultan’da aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü şantiye alanına uçtu. Yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçan kadın sürücü hafif yaralandı.
- İHA
Sac korumaları da deviren otomobil yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçtu. İnşaat demirlerinin üzerine düşen otomobilin içindeki Zınep R.'yi çevredeki vatandaşlar aracın camını kırarak kurtardı.
Yaralanan kadın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise vinç yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı.
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