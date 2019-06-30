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İstanbul’da hava durumu son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji’den ‘sıcaklıklar düşüyor’ uyarısı!

Meteoroloji’den son dakika ‘sıcaklıklar düşüyor’ uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece dolaylarında düşmesi beklenirken yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Peki, İstanbul’da bugün havalar nasıl olacak? Sıcaklıkların yurt genelinde 3 ila 5 derece arasında düşmesi beklenirken Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar ve 5 günlük hava durumu raporu…

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İstanbul’da bugün havalar nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika ‘sıcaklıklar düşüyor’ uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece dolaylarında düşmesi beklenirken yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA SON DAKİKA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yağmur uyarısı geldi. Yapılan tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TEKRAR YÜKSELECEK

Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

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