İstanbul'da huzur operasyonu

İHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 23:14

Bağcılar’da 250 personelle birlikte uyuşturucu satıcıları ve aranan şahıslara yönelik Şehit Erkan Göktepe huzur operasyonu gerçekleştirildi. Helikopter destekli operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yerinde takip etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, özel harekat, çevik kuvvet ve yunus timlerinin katılımıyla Şehit Erkan Göktepe huzur operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yerinde takip ettiği geniş çaplı operasyon, 85 motorize unsur, 17 ekip ile toplamda 250 personel ile birlikte yapıldı. Bağcılar’da bulunan Demirkapı, Yenigün, Fatih, Yüzyıl ve Kemalpaşa mahallerinde narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Polis ekipleri aynı zamanda İstanbul Caddesi üzerinde helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelileri, şüpheli şahıslar, aranan şahıslar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

İl emniyet müdürü denetime yerinde katıldı

Araçların iç kısım ve bagaj bölümleri ekipler tarafından didik didik aranırken narkotik köpeği Leo da aramalarda yer aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulamayı takip ettikten sonra cadde üzerinde tur attı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmelerini söyleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, cadde üzerinde maskesiz dolaşan çocuklarla maske verdi.

“Amacımız ilimizin huzur ve güvenliği”

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul’un güvenliği için çalıştıklarını ifade ederek, “Her akşam düzenli olarak uygulamalarımız günün her saatinde belli periyotlarla devam edecek. Amacımız ilimizin huzur ve güvenliği” ifadeleri kullandı.

Öte yandan, 3 bin 364 motosiklet kontrol edildi. 359 motosiklete toplamda 512 bin 446 TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen Bin 294 araçtan ise 66 araca toplamda 120 bin 685 TL para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 5 bin 414 vatandaşa ise GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamada aranması bulunan 12 şahıs yakalandı.