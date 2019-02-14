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İstanbul'da iki 'kapanmayan kütüphane' daha hizmet verecek

Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başlayacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), ilk kez Atatürk Kitaplığı'nda başlattığı "Hiç Kapanmayan Kütüphane Projesi" kapsamında Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesi, 16 Şubat Cumartesi gününden itibaren İstanbullulara 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başlayacak.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbulluların yoğun ilgisi ve talebi üzerine uygulamanın genişletilme kararı alındığı, İBB'ye bağlı Ümraniye Süheyl Ünver ve Kartal Muallim Cevdet kütüphanelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet uygulaması için çalışmaların tamamlandığını belirtildi.

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı 21 Halk ve Çocuk Kütüphanesi bulunurken, bu kütüphanelerin bir kısmı haftanın 7 günü saat 20.00'ye kadar hizmet verirken bir kısmı ise saat 22.00'ye kadar açık kalıyor.

Ayrıca, Başakşehir Rasim Özdenören ve Fatih Ahmet Kabaklı kütüphanelerinin de 24 saat kesintisiz hizmet verebilmesi için hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

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