İstanbul'da kaçakçılık operasyonu
Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 15 ton 332 kilogram çay ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürerek terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Başakşehir'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, M.K'yı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 15 ton 332 kilogram çay ele geçirildi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapılan zanlı, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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