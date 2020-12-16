İstanbul'da kısıtlama yoğunluğu

AA 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:07 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:07

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik gözlendi.

İş çıkış saatinin ardından Levent otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda vatandaşın evine dönebilmek için yoğunluk oluşturduğu otobüs duraklarında, sosyal mesafe de zaman zaman ihlal edildi.

Bazı vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüs duraklarında sigara içilmemesi yönündeki kurala uymadıkları görüldü.

Öte yandan Levent-Sarıyer yönünde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

Bu arada İBB Mobil Trafik Haritası verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 20.05 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.