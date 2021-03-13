İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'da ''kısıtlamasız'' cumartesi yoğunluğu
Yaşam

İstanbul'da ''kısıtlamasız'' cumartesi yoğunluğu

İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 19:51 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 19:51
ABONE OL

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'nde vakit geçirdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Caddebostan Sahili'nde vakit geçirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.