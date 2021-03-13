İstanbul'da ''kısıtlamasız'' cumartesi yoğunluğu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'nde vakit geçirdi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Caddebostan Sahili'nde vakit geçirdi.