İstanbul’da kitap mevsimi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’ ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de açıldı. Eş zamanlı olarak ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı’nın da açılışı yapıldı.

800 YAYINEVİ KATILIYOR

Fuarın açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, fuarın ‘Onur Yazarı’ Selim İleri, Doğan Hızlan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yerlikaya, fuara gelen katılımcı sayısını 1.5 milyona çıkarmak için çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaparak “Eğer bizim şehrimiz 15 milyon ise eğer geçen yıl bu güzel uluslararası fuara 750 bin katılımcı geldi diyorsak, aslında bu rakamı kabul etmememiz lazım. Sadece milli eğitimde 2.8 milyon yavrumuz var. Bu fuarın öyle bir katılımcı sayısı olmalı ki o temel baz olmalı. Aslında o rakamla bile övünmemeliyiz, onun üzerine çıktığımız zaman övünmeliyiz” diye konuştu. Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da kitap fuarlarının işlevine dikkati çekerek “Daima bir bütün ve kuşatıcı bakışın ihtiyacını biz ancak kitap fuarlarında sağlıyoruz. İlk fuardan bugüne kadar katılan bir kitapsever olarak şunu görüyorum, kültürümüz çeşitleniyor ve bir kitap fuarı sadece edebiyat fuarı olmaktan, bu kadar kısıtlı ve sınırlı olmaktan kurtuluyor” dedi. 800 yayınevinin katıldığı fuarda 300 kültür etkinliği yapılacak. Fuar, 18 Kasım’da sona erecek.