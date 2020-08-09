İstanbul'da korsan otoparkçılar yakalandı

AA 09 Ağustos 2020 Pazar 18:46 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 18:46

Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen 2 korsan otoparkçı suçüstü yakalandı.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak'ta 2 kişinin korsan otoparkçılık yaparak vatandaştan para istedikleri görülmesi üzerine takibe alındı.

Takip edilen Cumali M. ve Selim Berk B. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli

79. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.