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Yaşam

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

AA06 Kasım 2020 Cuma 19:30 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 19:30
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otobüs, minibüs ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Köprü girişinde araçları durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında ekipler, yolcular ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler, denetimlerde kurallara uyan sürücülere ve yolculara teşekkür etti.

Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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