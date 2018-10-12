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İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde sağanağın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
 
Bölge genelinde aralıklarla sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
 
Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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