İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.
- AA
Marmara Bölgesi'nde sağanağın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölge genelinde aralıklarla sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.