İstanbul için kuvvetli yağı uyarısı

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yurt genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15

Adana: Parçalı bulutlu 13

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

Antalya: Çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 15

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 4