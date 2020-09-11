İstanbul'da metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

DHA 11 Eylül 2020 Cuma 19:50 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:50

Kovid-19 vakalarında yaşanan artışlardan dolayı alınan yeni kararlar sonrasında akşam saatlerinde İstanbul'da metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da önlem alan polisler, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alındı. Karar sonrasında İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüslerde ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı. Topkapı ve Cevizlibağ'da bulunan tramvay, metrobüs ve otobüs aktarma istasyonunda yoğunluk görüldü. Yoğunluk sırasında duraklarda önlem alan polis ekipleri, maske takmayan ya da maskeyi çenesinin altına indiren vatandaşları uyardı. Bölgedeki yoğunluk havadan da görüntülenirken maske takmayan vatandaşlar "Neden maske takmıyorsunuz." sorusuna cevap vermeden hızla uzaklaştı.

ZİNCİRLİKUYU VE AVCILAR DA YOĞUNLUK

Akşam saatlerinde yoğunluğun yaşlandığı bir diğer nokta ise Zincirlikuyu metrobüs durağı oldu. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruk oluşturdu. Beylikdüzü ve Avcılar'da metrobüslerde belirlenenden çok daha fazla ayakta yolcu taşındı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan yolculuklar esnasında metrobüslerde yığılmalar yaşandı. Bağcılar Kirazlı metrosunda da yoğunluk olduğu görüldü.