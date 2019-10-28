İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Okuldaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında uygulamalı bir eğitim sırasında ortaya çıktığı öğrenilen görüntülerle ilgili Bakanlık soruşturma ve inceleme başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.