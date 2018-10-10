Otobüsteki taciz kavgasında 2 şüpheli hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ataşehir'de bir yolcu otobüsünde yaşanan taciz kavgası sırasında yolculara tornavida ve bıçakla saldırdığı iddia edilen F.K.(17) ve F.M.(17) hakkında “basit yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret” ve “silahla tehdit” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yolcular saldırganlara müdahale etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Haziran 2018 tarihinde halk otobüsünde seyahat eden F.K.’nın bir kadına sürtünerek tacizde bulunduğu, başka bir kadına da bu amaçla yanaştığı anlatıldı. Kadınların tepki göstermesi üzerine saldırı amaçlı müştekiye yöneldiği ve kolundan tutarak iteklemeye ve vurmaya başladığı, daha sonra diğer yolcuların araya girerek şüpheliyi araçtan indirmek için şoföre kapıyı açtırdıkları belirtildi.

Kadına bıçakla saldırdı

Şüphelinin, durakta ‘benim bıçağım nerede lan’ diyerek otobüse tekrar bindiği, pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla iki kadına saldırmaya çalıştığı, kaçan kadın K.K.’yı yakalayıp tokatladığı ve bıçak savurduğu kaydedildi. Araya girmek isteyen yolcu F.Y.’yi elinden bıçakladığı, diğer şüpheli F.M.’nin ise tornavidayla müşteki K.K.’yı itekleyerek yere düşürdüğü ve F.K.’yı olay yerinden kaçırdığı anlatıldı.

"Cinsel tacizine maruz kaldım, şikayetçiyim"

İddianameye göre, mağdur kadın K.K. ifadesinde şüphelinin cinsel tacizine maruz kaldığını söyleyerek, şüphelinin kendisine hakaret ederek tokat attığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Olay sırasında bıçak ve tornavidayla yaralanan yolcu F.Y. de şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.

2 şüpheliye hapis istemi

Şüphelilerden tutuklu F.K.’nın, “basit yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret”, “silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 4 ay 5 günden 8 yıl 2 ay 20 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. F.M.’nin ise “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 2 yıldan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.