İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Beykoz'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
- AA
Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'nde seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 34 GBV 23 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 ES 1713 plakalı tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Mustafa ve eşi Emine K. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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