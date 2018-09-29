Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul’da parkta kaybolan yarım kilogram altını polis buldu

Zeytinburnu’nda yaşayan bir kadının dinlenmek için gittiği parkta kaybettiği yarım kilogram altın, 8 gün sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Aile altınları bularak kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytinburnu'nda yaşayan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Telsiz Mahallesi’ndeki evinden alışveriş yapmak için çıkmış, ardından Ziya Gün Parkı’na gitti. Dinlenmek için burada oturan Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram altını da yanına aldı. Altınları oturduğu bankın altında poşetin içine sarılı halde unutan kadın, daha sonra eve gitmişti.
 
8 gün boyunca parkta nöbet tuttular
 
Altınları unuttuğu fark ederek geri dönen Çiçek, bulamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Zekiye Çiçek ve eşi Nezir Çiçek altınların geri getirilmesi umuduyla olayın yaşandığı günden bu yana parkta nöbet tuttu.
 
Kaybolan altınlar için operasyon düzenlendi
 
Çalışmalar sürdüğü esnada emniyet güçleri konuyla ilgili bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete gelen polis, önceki gün saat 23.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak bir süre arama yaptı. Arama sonucunda kaybolan altınlar ele geçilirdi.
 
Aile emniyete teşekkür etti
 
Gözaltına alınan şahıs büroya götürülürken, ele geçirilen 1 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1.5 metre uzunluğunda zincir altın, 1 adet yüzük, 1 adet kolye seti (6 adet çeyrek ve 1 adet yarım altından oluşan ve 5 adet çeyrek altından oluşan bileklik), 5 adet 30 gram bilezik, 8 adet 25 gram bilezik de aileye teslim edildi. Altınları alan aile polis ekiplerine teşekkür etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA