İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2021 Salı / 1 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1623
  • EURO
    9,7251
  • ALTIN
    453.403
  • BIST100
    1375.91
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı
Yaşam

İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, İstanbulluları ilk sahura kaldırdı.

AA13 Nisan 2021 Salı 04:16 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 04:16
ABONE OL

Kentte yaklaşık 3 bin 200 davulcu, maniler eşliğinde 962 mahalleyi dolaştı.

Davul sesiyle sahura kalkan bazı vatandaşlar balkondan davulculara bahşiş verdi.

Davulcu Fikir Çığıcı, Kahramanmaraş'tan geldiğini ve yaklaşık 40 yıldır Fatih'te bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

Davulculuğun aile geleneği olduğunu belirten Çığıcı, "Babamdan bu görevi ben devraldım, şimdi de çocuklarımız bizimle beraber çalıyor. Bütün davulcular Ramazan ayında birkaç kuruş kazanarak çorba parası elde etmeye çalışıyor. Bir aylığına İstanbul'a geldiğimiz için arabada kalıyoruz. Dilerim bu Ramazan ayı güzel geçer." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.