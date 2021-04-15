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Yaşam

İstanbul'da seyahat kısıtlaması başladı

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 02:52 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 02:52
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İstanbul'un giriş çıkış noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri izin belgesi kontrolü yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00'u gösterdiğinde İstanbul'da da uygulanmaya başlandı. Polis ve jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturdu. D-100 Karayolu Gümüşyaka'da denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, gelen araçları tek tek durdurarak, seyahat izin belge kontrolü yaptı. Denetim noktalarından bir diğeri ise D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde oluşturuldu. Polis ekipleri İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Tüm araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup izin belgeleri soruldu. Yapılan denetim sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saat 05.00'e kadar süreceği öğrenildi.

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