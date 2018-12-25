Silivri'de şiddetli yağış etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Silivri'de sağanak etkisini göstermeye başladı.

İlçede gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.

Bazı bölgelerde sokaklarda su birikintileri oluşmasına da yol açan sağanağın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.