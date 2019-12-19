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Yaşam

İstanbul’da susuzluk kapıya dayandı

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.49’a düştü, toplam su miktarı ise 299 milyon metreküp olarak ölçüldü.

19.12.2019  01:03 - Güncelleme: 19.12.2019  01:03

Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak Kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı tarihte barajlardaki su miktarının 601 milyon metreküp olduğu görüldü. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan Alibeyköy Barajı’nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi dün itibariyle 38.51’e geriledi. Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise bu yıl yüzde 93.32 ile Mart ayında ölçülmüştü. 

İŞTE SON VERİLER 

İSKİ verilerine göre dün itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı: Ömerli yüzde 30.65, Pabuçdere yüzde 2.92, Sazlıdere yüzde 33.52, Büyükçekmece yüzde 34.64, Alibeyköy yüzde 38.51, Tekos yüzde 50.41, Kazandere yüzde 2.40, Elmalı yüzde 61.04, Darlık yüzde 39.04 ve Istrancalar yüzde 19.52. 

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