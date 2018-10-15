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Tarihi surlardaki çökme havadan görüntülendi

İstanbul Fatih'te 10'uncu Yıl Caddesi yanında bulunan surlardaki bir burç çöktü. Haftasonu yaşanan olayda surların bazı bölümlerinde derin çatlaklar oluştu.

  • DHA
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13 Ocak’ta yine Fatih Sulukule çevresinde surlardan kopan parçalar bir servis aracının üzerine düşmüş, can kaybının yaşanmadığı olayda park halindeki bir servis aracı hasar görmüştü.
 
5'nci yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan surlarının çöken bölümü havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöken burcun yanı sıra surların hemen yanı başına derme çatma halde konumlanmış birden fazla baraka göze çarpıyor. Barakanın içinde surların etrafına gelişi güzel konumlanmış malzemeler de söz konusu tarihi bölgedeki tahribatı artırıyor.
 
Tarihi surlar, için Temmuz 2018'de yeniden bir restorasyon süreci başlatılmıştı. Daha önce 4 kere restore edilen surlar için yeni projenin 2019 yılının Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

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