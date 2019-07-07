Tepki yağıyor! Magandalar hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı

NTV’nin haberine göre; İstanbul Pendik’te E-5 karayolunda emniyet şeridi ihlali yapan bir araç, trafik polisini görünce ceza yememek için direksiyonu araçların üzerine kırdı. Kendisine yol vermeyen ve hamile olduğu öğrenilen kadın sürücüyü ileride sıkıştıran iki 'maganda' hamile kadın ve yanındaki kişiye dehşeti yaşattılar.

Görüntülerde, '07 BSS 76' plakalı araçtan inen iki kişi kendilerine yol vermeyen sürücünün önünü kesip aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.

Kadının ‘polisi arıyorum’ uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan daha sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.