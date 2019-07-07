Tepki yağıyor! Magandalar hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı

İstanbul'da trafik magandaları önünü kestikleri araca böyle saldırdı
İstanbul Pendik'te şehir magandaları bir çiftin aracının önünü kesti. Şahıs magandaların zarar vermemesi için 'bu kadın hamile' şeklinde bağırsa da, zorbalar aracı tekmeleyip aynalarını kırdı. İstanbul'un göbeğinde yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağıyor.
NTV’nin haberine göre; İstanbul Pendik’te E-5 karayolunda emniyet şeridi ihlali yapan bir araç, trafik polisini görünce ceza yememek için direksiyonu araçların üzerine kırdı. Kendisine yol vermeyen ve hamile olduğu öğrenilen kadın sürücüyü ileride sıkıştıran iki 'maganda' hamile kadın ve yanındaki kişiye dehşeti yaşattılar.
Görüntülerde, '07 BSS 76' plakalı araçtan inen iki kişi kendilerine yol vermeyen sürücünün önünü kesip aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.
Kadının ‘polisi arıyorum’ uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan daha sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.