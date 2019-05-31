İstanbul'da bulunan ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Yelda M. isimli şüpheliye İlyas Ç. ve Kadir V. isimli şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

HIRSIZLIK İZİNDEYKEN ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli garsonlar hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede hırsızlık olayı şöyle anlatıldı: 19 yaşındaki Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu. Restorana gelen müşterilerine hizmet veren genç kız, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kızı bir gün Orhan isminde bir kişi ziyarete geldi. O gün orada olmayan şüpheli genç kızı restoran müdürü Cem G.'ye sordu. Restoran müdürü Yelda M.'nin izinli olduğunu ve kendisini neden aradığını sorduğunda büyük bir şokla karşılaştı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Yelda M.'yi ziyaret etme amacının kendisini uyarmak olduğunu söyleyen Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kızın daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı. Duydukları karşısında şoke olan restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

KART SAHİPLERİ OLAN BİTENDEN HABERSİZ

Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kıza yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. Restoran müdürünün ihbarı sonrası ortaya çıkan hırsızlık olayından kart sahiplerinin haberi olurken çok sayıda kişinin henüz durumu öğrenmediği kaydedildi.

TUTUKLU YARGILANIYORLAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen 3 şüpheli hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşına çıkacak.