İstanbul'da yağmur ve dolu etkili oluyor
İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor.
- DHA
Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura birçok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.
Yağış Taksim Meydanı'nda da etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen bazı kişilerin rüzgarın da etkisiyle şemsiyeleri kırıldı. Bazıları ise yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.