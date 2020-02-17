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Yaşam

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur'' denetimleri yapıldı

İstanbul genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi21:51 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 21:51

Bu yıl 4'üncüsü yapılan "Yeditepe Huzur denetimleri" İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi, Taksim ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlarda aramalar yaptı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları, taksi ve motosikletleri durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Boynuz kulağı geçermiş

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