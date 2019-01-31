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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da, bir otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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İstanbul Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

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