İstanbul’da yüksek kesimlere kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanacağı yönünde uyarmıştı. Bugün Anadolu yakasındaki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yükseltisi az olan bölgelerde ise karla karışık yağmur devam ediyor.

(İHA)