11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7494
  • 6,3784
  • 273.087
  • 107701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul’daki Robin Hood Osmaniye’de ortaya çıktı 

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mahalle bakkallarını gezip vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını ödedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mahalleliler ve bakkallar borçları ödeyen gizemli hayırseveri merak ediyor. Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi, Bağ Mahallesi, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’ndeki bakkalların önünde siyah renkli lüks bir araba durdu. Araçtan biri kadın 3 kişi indi. İçlerinden biri bakkala girerek veresiye defterindeki borçları ödemek istediklerini söyledi. Bu ilçeden olmadıklarını ve biri adına borçları ödemek istediğini söyleyen adam daha sonra veresiye defterindeki borçları ödeyip diğer bakkalları da bu şekilde tek tek gezdi. Bu kişileri Kadirli’de ilk defa gördüğünü belirten Bağ Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Ümit Üşen, “Lüks bir araba ile geldiler. Biri kadındı 3 kişiydiler. Bana veresiye defterini çıkar dediler. Niye çıkaracağım siz kimsiniz dedim. Biz borçları ödemeye geldik dediler. İki yıldır borcunu ödeyemeyen biri vardı ben de en çok borç bunun dedim. Bin 300 lira borcu vardı. Bana Bin 300 lira verdiler borcu sil deyip gittiler diğer bakkal arkadaşlara da aynı şekilde gitmişler” diye konuştu. 

Ceren´in son anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

Aslan kupaya mağlubiyet ile başladı

Aslan kupaya mağlubiyet ile başladı

Putin'e TürkAkım cevabı! 'Azimle çalışıyoruz'

Putin'e TürkAkım cevabı! 'Azimle çalışıyoruz'

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´in son anları kamerada

Ceren´in son anları kamerada

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA