İstanbul’daki Robin Hood Osmaniye’de ortaya çıktı 

Mahalleliler ve bakkallar borçları ödeyen gizemli hayırseveri merak ediyor. Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi, Bağ Mahallesi, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’ndeki bakkalların önünde siyah renkli lüks bir araba durdu. Araçtan biri kadın 3 kişi indi. İçlerinden biri bakkala girerek veresiye defterindeki borçları ödemek istediklerini söyledi. Bu ilçeden olmadıklarını ve biri adına borçları ödemek istediğini söyleyen adam daha sonra veresiye defterindeki borçları ödeyip diğer bakkalları da bu şekilde tek tek gezdi. Bu kişileri Kadirli’de ilk defa gördüğünü belirten Bağ Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Ümit Üşen, “Lüks bir araba ile geldiler. Biri kadındı 3 kişiydiler. Bana veresiye defterini çıkar dediler. Niye çıkaracağım siz kimsiniz dedim. Biz borçları ödemeye geldik dediler. İki yıldır borcunu ödeyemeyen biri vardı ben de en çok borç bunun dedim. Bin 300 lira borcu vardı. Bana Bin 300 lira verdiler borcu sil deyip gittiler diğer bakkal arkadaşlara da aynı şekilde gitmişler” diye konuştu.