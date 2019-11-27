İstanbul'dan Diyarbakır'a gönül köprüsü kuruldu
Eğitim ve insani yardım alanında İstanbul Üsküdar merkezli faaliyet gösteren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na bağlı yükseköğretim kurumlarında barınan öğrenciler, Diyarbakır’daki kardeşlerini sevindirdi.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın İstanbul’daki yurtlarında kalan üniversite öğrencileri “Haydi Birlikte Isınalım” sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar.
BİRLİKTE ISINDILAR
Öğrenciler kendi aralarında topladıkları hediyelerle Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Mehmet Fevzi Durucan İlkokulunda okuyan 80 öğrenciye bot, kaban, atkı, bere ve eldiven hediye ettiler.
Bu anlamlı proje Diyarbakır’da eğitim-kültür ve yardımlaşma alanlarında hizmet vermeye başlayan Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği (DİGED) ile birlikte gerçekleştirildi.
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