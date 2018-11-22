Vali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve kent genelindeki bin 61 ortaokul ve 830 lisede gerçekleştirilen ‘İstanbul’u Okuyorum Projesi’ni başlattı. Florya’daki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nu ziyaret eden Yerlikaya, 5-C sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu. Yerlikaya, projeyle çocukların, gençlerin var olan okuma alışkanlıklarının düzeyini yükseltmeyi, alışkanlığı olmayanlara ise okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını aktardı.