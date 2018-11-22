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İstanbul’u Okuyorum 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm öğrencileri okuma dostu yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Sadece derste okul sıralarında değil, tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında ve yaşamı paylaştığımız İstanbul’un her köşesinde okuyacağız. Daha çok düşüneceğiz” dedi.

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Vali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve kent genelindeki bin 61 ortaokul ve 830 lisede gerçekleştirilen ‘İstanbul’u Okuyorum Projesi’ni başlattı. Florya’daki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nu ziyaret eden Yerlikaya, 5-C sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu. Yerlikaya, projeyle çocukların, gençlerin var olan okuma alışkanlıklarının düzeyini yükseltmeyi, alışkanlığı olmayanlara ise okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını aktardı.  

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