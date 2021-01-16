İstanbul'un bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı görülüyor

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 17:01





Son bir haftadır yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli'de kar yağışı görülüyor. Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Eyüpsultan'ın Göktürk ve Hasdal semtleri ile Esenyurt, Alibeyköy ve Sarıyer'de karla karışık yağmur gözlenirken, kentin bazı ilçelerinde ise yağmur etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Beykoz, Maltepe, Pendik Aydos Tepesi ve Sultanbeyli'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı sürüyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İBB ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağını bildirmiş ve kar uyarısında bulunmuştu. Açıklamada İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtilmişti.

İstanbul'da yoğun kar yağışının kıyılarda 5-10, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 santimetre şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edilmişti.

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin edildiğini, bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verdiği son bilgilere göre, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin edildiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, "İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın iletisinin ekinde paylaştığı ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere yer verilen bültende, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.