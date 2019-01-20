İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor
İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor.
- AA
Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak gece saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle sürücülerin araçlarının sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildiği görüldü.
Şişli'deki gökdelenlerin bir bölümü de sis altında kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.