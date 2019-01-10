İstanbul'un birçok ilçesinde yağmur başladı
Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından İstanbul'un birçok ilçesinde yağmur başladı. Parçalı bulutlu havanın ardından bir anda gelen kara bulutlar ise adeta gündüzü geceye çevirdi.
- İHA
Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde yağmur hafif şekilde de olsa başladı. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu olan hava ise yerini kara bulutlara bıraktı. Beylikdüzü ve çevresinde rüzgarla birlikte bir anda gökyüzünü kaplayan kara yağmur bulutları gündüzü adeta geceye çevirdi.
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