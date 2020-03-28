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Yaşam

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

AA28 Mart 2020 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:04
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tuzla ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 15 noktada denetim yapıyor.

Denetim noktalarında, Kovid-19'un en önemli belirtilerinden olan ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor.

Bu arada, "şehirler arası taşıma kısıtlılığı" getirilmesinin ardından yolcu otobüsleri de durdurularak izin belgesi olup olmadığına bakılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

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