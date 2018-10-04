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İstanbul’un güzellikleri beyazperdede 

Gerçek çekimlerle animasyonun birlikte kullanıldığı ve bugün vizyona giren “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi”nin galası yapıldı.

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Funda Güray ve Lemi Filozof’un başrollerini paylaştığı filmin galasına çok sayıda ünlü ismin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Uysal “İstanbul Muhafızları, İstanbul’un gezilip görülecek yerlerini çocuklarımıza anlatan bir film oldu. Bu film sayesinde çocuklar, İstanbul’umuzun güzelliklerini görerek, şehrimizi daha iyi tanıyacak” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile çekimleri İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarında yapılan filmin galasına katılan oyuncular, gösterim öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Filmde ‘Aslı’ karakterini oynayan Funda Güray “Çok güzel bir film oldu. Tüm çocukları ve anne-babaları filmimizi seyretmeye bekliyoruz” dedi.   

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