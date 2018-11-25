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İstanbul'un papağanları

İstanbul'da yeşil papağan ve İskender papağanı olarak bilinen kuşların sayısı gün geçtikçe artıyor.

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İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak “İstanbul’da Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Büyük ve Küçük Çamlıca tepeleri, Florya Atatürk Orman Çiftliği, Belgrad Ormanı’nın girişine yakın koruluk alan papağanları en iyi görebileceğimiz yerler arasında” dedi. Bacak şöyle devam etti: Çok akıllı oldukları için istilacı ve adapte olabiliyorlar. Popülasyonları artıp bizim türlerle rekabet içerisine girebilir ve onları bir süre sonra alandan uzaklaştırabilirler. 

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