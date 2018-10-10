istanbul’un suyu havadan denetleniyor

Kiralanan iki uçakla her sabah denizdeki araçların kaptanlarına; “Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz” anonsu yapılıyor. Kirliliğe neden olan kişi ve kurumlara cezai işlem uygulanıyor, üç ayda denizi kirlettikleri tespit edilen 56 deniz aracına 1 milyon 425 bin 999 lira para cezası kesildi. Uçakların kiralandığı Temmuz 2018’den bu yana 100 saat uçuş gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, uçakla havadan denetim çalışmalarına katıldı. Büyük gemiler ve Boğaz’dan geçen transit tankerlerle denizin kirletildiğini aktaran Uysal, “Böyle olunca denizlere dışarıdan gelebilecek kirliliğin takibi adına iki uçakla her sabah denetim yapıyoruz. Denetimde amaç ‘Suçu işlesin de yakalayıp ceza keselim’ değil, aslolan önce suçu işlettirmemek ve kirlettirmemektir” diye konuştu.