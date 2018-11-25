İşte müzedeki o ‘cezalı’ kılıç!  

Müze yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı’nda, 190 kişiyi keserek öldürdüğü kaydedilen Rus askerlerine ait kılıç, savaş esnasında Osmanlı askerinin eline düştü ve sonraki süreçte maliyeye geçti. Ambarköy Açık Hava Müzesi’ne ‘cezalı’ olduğu gerekçesi ile hibe edilen kılıç, ‘savaşta 190 kişi kesmiştir’ notuyla sergileniyor.