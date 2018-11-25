İşte müzedeki o ‘cezalı’ kılıç!
Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ambarköy Açık Hava Müzesi’nde ‘93 harbi olarak da bilinen 141 yıl önce yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı’nda 190 kişiyi öldürdüğü belirlenen Rus askerine ait kılıç, ‘Cezalı Rus Kılıcı’ notu ile sergileniyor.
Müze yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı’nda, 190 kişiyi keserek öldürdüğü kaydedilen Rus askerlerine ait kılıç, savaş esnasında Osmanlı askerinin eline düştü ve sonraki süreçte maliyeye geçti. Ambarköy Açık Hava Müzesi’ne ‘cezalı’ olduğu gerekçesi ile hibe edilen kılıç, ‘savaşta 190 kişi kesmiştir’ notuyla sergileniyor.
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