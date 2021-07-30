İşte PKK'nın 'orman yakan' teröristleri Ateş'in Çocukları'nın üstlendiği yangınlar

star.com.tr 30 Temmuz 2021 Cuma 16:55 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:17

Devletin kurumları vatandaşlarımızla birlikte ülkemizin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, terör örgütü PKK'ya yakın sosyal medya hesapları sevinç naraları atıyor.



Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütünün eli kanlı elebaşı Murat Karayılan'ın, 'Çakmak ve kibritle ormanları yakın" talimatı ve PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi'nin daha önce çıkardığı yangınlar, failin yüzünü göstermeye başladı.

Eş zamanlı yangınlar, 2019 yılında birçok yangının sorumluluğunu üstlenen 'PKK'nın orman yakma'dan sorumlu teröristleri "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üzerindeki şüpheleri daha da artırdı.

Uzmanlar, meydana gelen yangınlarda sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğu görüşünde. Öte yandan terör örgütünün sözcüsü HDP'nin hiç sesinin çıkmaması, dikkatlerden kaçmadı.

İşte PKK bağlantılı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin, 2019 yılında üstlendiği bazı yangınlar...





4 Temmuz 2021 tarihli "Yüzyılın İntikamını Alıyoruz" başlıklı açıklamaya göre; PKK'nın üstlendiği yangınlar şöyle:

PKK'LILARIN YAKALANDIĞI BAZI YANGINLAR

2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak ve başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, İHA'lar tarafından görüntülendi.







Eylül 2019'da İstanbul Arnavutköy'de, ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalışan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 3 şüpheli yakalandı. 2 piknik tüpü kullanarak yangın çıkarmaya çalıştıkları belirtilen şüpheliler güvenlik kameralarına da takıldı.

Yine 2020 yılında Hatay ve Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi evsiz bırakan, tarım arazilerini kül eden, yaban hayatını bitiren eşzamanlı 25 yangını, PKK'lı teröristlerin başlattığı ortaya çıktı. İnsanlığa ve doğaya karşı ihanet ateşini yakanları bulmak için çalışmalar başladı. Hatay'da bazı şüpheliler gözaltına alındı.