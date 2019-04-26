İşte yılın fotoğrafı

Uluslararası jüri “haber” ve “spor” dallarında tekil ve seri olmak üzere dört kategoride, yılın en iyilerini belirledi. Resmi sponsorluğunu TİKA ile THY’nin üstlendiği yarışmada, Gharabli’nin Kudüs’te kendi fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, onun fotoğrafını çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alan fotoğrafı “Yılın Fotoğrafı” ödülünü aldı. Guillermo Arias’ın AFP için çektiği “Binlerce Orta Amerikalı Göçmen/Thousands of Central American Migrants” başlıklı serisi, “Seri Haber” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Matzke Stefan, dalgadan düşen bir sörfçüyü yakaladığı fotoğraf ile “Tekil Spor” dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. Forough Alaei, “Stadyum Kızı/Stadium Girl” serisiyle “Seri Spor” alanında birincilik ödülünü aldı.