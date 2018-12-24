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İtaat destanını yazanlar unutulmadı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı için anma programları düzenlendi.

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Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır’dan izcilerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğine, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı. Mehter takımının gösterisinin ardından, temsili sancak töreni düzenlendi, bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak ezan okudu. Komandolar tarafından şehitlere saygı atışı yapılmasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler şiirler seslendirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, bölgenin 104 yıl önce dünya tarihinde en büyük itaat destanına şahitlik ettiğini söyledi. 

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