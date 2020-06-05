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Yaşam

İtfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı yerden çıkarttı

Düzce'de bir binanın balkon giderde sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonu kurtarılarak doğaya salındı.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 17:32 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 17:32
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Havaların ısınması ile gün yüzüne çıkmaya başlayan hayvanlardan bir tanesi olan yılanlar binaların bulunduğu yerlere gitmeye başladı. Düzce’nin Kara Hacı Musa Mahallesi’nde bir evin balkonunda ki giderden içeri girmeye çalışan yılanı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler balkonun gider borusundan yukarı çıkmaya çalışanı yakaladı. Sıkışan yılanı çıkartmak için uzun uğraşlar veren ekipler, düzenlenen operasyon ile yılını bulunduğu yerden çıkarttı. Yılan daha sonra doğaya salındı.

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